Женщина сбросила 21 килограмм за три месяца и избавилась от болезни

48-летняя жительница Лондона, Великобритания, Джейн Грант, похудела на 21 килограмм за три месяца и избавилась от болезни. Об этом сообщает Kent Live.

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Женщина рассказала, что поправилась после начала пандемии COVID-19. В то время Грант ухаживала за пожилой матерью, работала и занималась бытом, поэтому у нее не оставалось времени на здоровое питание. Чтобы подкрепиться, она покупала китайскую еду навынос, пиццы, бургеры и чипсы.

«Я чувствовала себя ужасно. Я была вялой и совсем не успевала за своей девятилетней дочерью. Я не принимала участия в семейных мероприятиях, мне казалось, что моя жизнь лишена смысла. Я постоянно думала о еде и поддавалась соблазнам», — вспоминает она.

Грант знала, что находится в группе риска и может заболеть сахарным диабетом, поэтому регулярно проверяла уровень сахара в крови и сдавала анализы. В один из таких походов в больницу женщина узнала, что у нее сахарный диабет второго типа. Врач порекомендовал Грант сократить количество потребляемых калорий и сбросить лишний вес. Тогда женщина решила избавиться от вредных пищевых привычек и восстановить свое здоровье.

Она исключила из своего рациона жирную и высококалорийную еду. Вместо нее Грант начала пить специальные сбалансированные коктейли, заменяющие приемы пищи, а также есть постное мясо и овощи.

Всего за три месяца женщине удалось похудеть на 21 килограмм. Когда она сдала повторный анализ крови, оказалось, что ее заболевание перешло в стадию ремиссии. «Я испытала невероятное облегчение и чувство выполненного долга», — утверждает она. Теперь Грант ведет активный образ жизни, с удовольствием ходит по магазинам и больше не беспокоится о том, что надеть на то или иное мероприятие.