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Витамин Е в больших дозировках повышает риск развития онкологии

Долгое время считалось, что употребление витамина Е абсолютно безопасно и оказывает только пользу человеку, врачи говорят, что это не так

Витамин Е в больших дозировках повышает риск развития онкологии
© Ferra.ru

Раньше считалось, что витамин Е может помочь бороться с раковыми опухолями. Но новые исследования показывают, что большие дозы этого витамина не только не снижают риск развития рака, а на самом деле его увеличивают. Особенно это относится к раку головного мозга и простаты, говорит Камиля Табеева, специалист по превентивной и возрастной медицине.

Исследования основаны на сравнении риска рака у пациентов, которым назначали витамин Е, и у тех, кто его не принимал. Оказалось, что первая группа имела больший риск. Однако не было проведено специальных исследований, которые бы однозначно связывали витамин Е с раком, добавляет Табеева.

Также было доказано, что длительное употребление больших доз витамина Е может увеличить риск кровотечений. Дозы от 400 до 800 мг в день считаются высокими, а свыше 1000 мг в день — очень высокими.

Тем не менее, в умеренных дозах витамин Е имеет жизненно важное значение, он работает как антиоксидант, предотвращая окисление в организме и защищая клеточные мембраны, заключает Табеева.

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