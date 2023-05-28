$79.97-0.0285.92+0.04

Гинеколог рассказала, чем грозит псевдоэрозия шейки матки

Псевдоэрозия (эктопия) шейки матки не является патологией и не требует лечения, но повышает риск развития различных воспалительных процессов. Об этом пишет LIFE со ссылкой на слова врача-гинеколога Карины Козловой.

Гинеколог рассказала, чем грозит эктопия шейки матки
© unsplash.com

По словам специалиста, эктопия обычно не беспокоит пациенток и обнаруживается случайно.

«Наличие хронического воспалительного процесса и инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ) могут спровоцировать развитие рака шейки матки. Поэтому каждой женщине рекомендуется регулярно наблюдаться у гинеколога, выполнять жидкостную цитологию соскоба шейки матки, ПЦР-тест на ВПЧ и кольпоскопию», — прокомментировал медик.

Гинеколог уточнил, что псевдоэрозия шейки матки может проявляться в виде нетипичных выделений и боли при половом акте. В таком случае женщине могут быть назначены криодеструкция, электрокоагуляция или лазерное прижигание.

Для профилактики Козлова рекомендует соблюдать личную гигиену, избегать незащищённых половых контактов, регулярно проходить профилактические осмотры, а также контролировать гормональный фон и своевременно лечить инфекционные заболевания.

Как лечить молочницу, вызванную стрессом, читайте в материале «Клопс».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий