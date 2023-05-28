Гинеколог рассказала, чем грозит эктопия шейки матки

Псевдоэрозия (эктопия) шейки матки не является патологией и не требует лечения, но повышает риск развития различных воспалительных процессов. Об этом пишет LIFE со ссылкой на слова врача-гинеколога Карины Козловой.

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По словам специалиста, эктопия обычно не беспокоит пациенток и обнаруживается случайно.

«Наличие хронического воспалительного процесса и инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ) могут спровоцировать развитие рака шейки матки. Поэтому каждой женщине рекомендуется регулярно наблюдаться у гинеколога, выполнять жидкостную цитологию соскоба шейки матки, ПЦР-тест на ВПЧ и кольпоскопию», — прокомментировал медик.

Гинеколог уточнил, что псевдоэрозия шейки матки может проявляться в виде нетипичных выделений и боли при половом акте. В таком случае женщине могут быть назначены криодеструкция, электрокоагуляция или лазерное прижигание.

Для профилактики Козлова рекомендует соблюдать личную гигиену, избегать незащищённых половых контактов, регулярно проходить профилактические осмотры, а также контролировать гормональный фон и своевременно лечить инфекционные заболевания.