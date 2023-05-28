Врач предупредила о риске вспышки оспы, коклюша и дифтерии

Врач предупредила о риске вспышки заболеваний оспы, коклюша и дифтерии в РФ
Это связано с большим числом антипрививочников, которые активно распространяют свои взгляды. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала терапевт, ассистент кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Ангелина Сулейманова.
«Корь сейчас у всех на слуху. Это всё результат антипрививочной кампании псевдоэкспертов, не имеющих медицинского и какого-либо другого образования. Они, начитавшись форумов, всё экстраполируют на свою ситуацию, не оценивая статистические данные и мировую практику. Всё это привело к возрождению побеждённых инфекций: и кори, и коклюша, и дифтерии, скарлатины и, не удивлюсь, что и оспы скоро. Да, действительно, были осложнения в мире при той или иной вакцинации, но сколько вакцинация позволила спасти жизней. Достаточно сопоставить эти факты, и всё будет понятно и ясно».
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с корью в стране. По словам главы ведомства Анны Поповой, число случаев заражений снижается. Главный санитарный врач страны призвала вакцинироваться от кори и других вирусов.
В начале мая Попова сообщала, что случаи заболевания корью были зафиксированы по меньшей мере в 44 регионах страны.