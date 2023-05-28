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Врач Умнов заявил об опасности пузырьков в шампанском

Врач-хирург Александр Умнов рассказал, чем опасны пузырьки в игристых винах. Об этом он сообщил изданию NEWS.ru.

Врач заявил об опасности пузырьков в шампанском
© unsplash.com

В шампанском содержатся пузырьки углекислого газа, которые позволяют спиртному быстрее всасываться в кровь, из-за чего человек быстро пьянеет. По словам медика, эти пузырьки негативно влияют на слизистую желудка и его стенки. Они повышают кислотность, что может спровоцировать развитие язвы.

Еще одна опасность игристых вин заключается в том, что они состоят из насыщенного спирта с добавлением сахара, которые приводят к накоплению жиров в организме и развитию сахарного диабета второго типа.

Кроме того, врач предупредил, что шампанское "убивает" печень, провоцирует ухудшение зрения, развитие мигрени, гниение продуктов в кишечнике и вздутие живота.

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