Врач заявил об опасности пузырьков в шампанском

Врач Умнов заявил об опасности пузырьков в шампанском
Врач-хирург Александр Умнов рассказал, чем опасны пузырьки в игристых винах. Об этом он сообщил изданию NEWS.ru.
В шампанском содержатся пузырьки углекислого газа, которые позволяют спиртному быстрее всасываться в кровь, из-за чего человек быстро пьянеет. По словам медика, эти пузырьки негативно влияют на слизистую желудка и его стенки. Они повышают кислотность, что может спровоцировать развитие язвы.
Еще одна опасность игристых вин заключается в том, что они состоят из насыщенного спирта с добавлением сахара, которые приводят к накоплению жиров в организме и развитию сахарного диабета второго типа.
Кроме того, врач предупредил, что шампанское "убивает" печень, провоцирует ухудшение зрения, развитие мигрени, гниение продуктов в кишечнике и вздутие живота.