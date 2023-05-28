Стволовые клетки желудка могут вылечить диабет

Ученые смогли преобразовать стволовые клетки из желудка в клетки, выделяющие инсулин и реагирующие на уровень глюкозы в крови

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Конкретная причина диабета 1 типа до сих пор неизвестна. Эксперты предполагают, что это аутоиммунный процесс, когда иммунная система пациента уничтожает его собственные бета-клетки, которые являются частью панкреатических островков Лангерганса, где они вырабатывают жизненно важный инсулин. Ученые и врачи уже давно пытаются решить эту проблему. Одним из направлений исследований является попытка заменить функции разрушенных клеток стволовыми клетками самого пациента.

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Группа специалистов из Медицинской школы Корнельского университета в Нью-Йорке сосредоточила свое внимание на стволовых клетках желудка, которые хорошо подходят для этой роли. Они отвечают за поддержание тканей пищеварительной системы. Помимо прочего, они обновляют внутреннюю поверхность желудка и кишечника каждые семь дней. Они также способны превращаться в так называемые энтероэндокринные клетки, которые выделяют гормоны в пищеварительной системе.

Джо Чжоу и его коллеги смогли модифицировать стволовые клетки желудка человека, чтобы они реагировали на уровень глюкозы в крови и при необходимости выделяли инсулин, как это делают здоровые бета-клетки в поджелудочной железе. Они взяли эти клетки непосредственно из желудка с помощью обычного эндоскопа. Это результат длительного исследования, которое заняло более 15 лет. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Cell Biology.

«Желудок производит свои собственные клетки, которые выделяют гормоны. В то же время мы знаем, что клетки желудка и поджелудочной железы очень близки в эмбриональном развитии человека. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно стволовые клетки желудка могут быть преобразованы в клетки, выделяющие инсулин и реагирующие на уровень глюкозы», – говорит Чжоу.