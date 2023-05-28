Терапевт назвал боли в груди, указывающие на болезни сердца

Указывающие на болезни сердца признаки боли в области груди назвал в беседе с «Мослентой» терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков. По его словам, важно не путать их с болью из-за проблем с желудком и невралгией.

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Врач пояснил, что боль в сердце обычно локализуется в передней части грудной клетки, за грудиной или может быть смещена немного левее. Ощущается она как давящая, сжимающая, жгучая, режущая, реже ноющая или колющая, но при этом довольно быстро проходит.

«Однако, все равно ощущения зависят от состояния сердца. Так, например, кардиомиопатия отличается тянущими и сжимающими болями, которые сложно локализовать. При стенокардии возникают боли давящего характера, как правило, имеется четкая связь таких болей с физической нагрузкой», — подчеркнул Рябков.

При этом болевые ощущения в области сердца можно перепутать с другими причинами. Чтобы понять, что именно беспокоит, нужно постараться определить локализацию боли, продолжил специалист. Так, например, боли в желудке отличает локализация в верхней части живота и сопровождаются тошнотой, тяжестью и метеоризмом.

При невралгии, которую тоже можно перепутать с болями в сердце, неприятные ощущения усиливаются при резких движениях: чихании, скручиваниях, кашле, пальпации. Кроме того, локализуются нежелательные ощущения обычно в одной точке, которую можно определить. При этом боль обычно стреляющая и колющая и длится дольше, заключил эксперт.