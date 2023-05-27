Невролог назвал статистику пациентов с рассеянным склерозом в РФ

В Российской Федерации сейчас проживает более 150 тысяч людей с рассеянным склерозом. Об этом «Парламентской газете» рассказал директор института клинической неврологии Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, профессор Алексей Бойко.

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По его словам, распространенность заболевания увеличивается во всем мире, это связано как с истинным ростом заболеваемости, так и с успехами в патогенетическом лечении, которое позволяет максимально долго сохранять активное состояние человека с рассеянным склерозом.

«Общее количество людей с диагнозом в мире составляет более трех миллионов», — сказал Алексей Бойко.