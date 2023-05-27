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17 минут назад

Невролог назвал статистику пациентов с рассеянным склерозом в России

Парламентская газета

В Российской Федерации сейчас проживает более 150 тысяч людей с рассеянным склерозом. Об этом «Парламентской газете» рассказал директор института клинической неврологии Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, профессор Алексей Бойко.

Невролог назвал статистику пациентов с рассеянным склерозом в РФ
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По его словам, распространенность заболевания увеличивается во всем мире, это связано как с истинным ростом заболеваемости, так и с успехами в патогенетическом лечении, которое позволяет максимально долго сохранять активное состояние человека с рассеянным склерозом.

«Общее количество людей с диагнозом в мире составляет более трех миллионов», — сказал Алексей Бойко.

При этом частота семейных случаев не превышает 10-15 процентов от всех случаев, отметил эксперт. Невролог также подчеркнул, что основной прирост происходит в первую очередь среди молодых девушек и женщин.

Новости,Алексей Бойко,ФМБА России,
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