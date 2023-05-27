Невролог назвал статистику пациентов с рассеянным склерозом в РФ

В Российской Федерации сейчас проживает более 150 тысяч людей с рассеянным склерозом. Об этом «Парламентской газете» рассказал директор института клинической неврологии Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, профессор Алексей Бойко.
По его словам, распространенность заболевания увеличивается во всем мире, это связано как с истинным ростом заболеваемости, так и с успехами в патогенетическом лечении, которое позволяет максимально долго сохранять активное состояние человека с рассеянным склерозом.
«Общее количество людей с диагнозом в мире составляет более трех миллионов», — сказал Алексей Бойко.
При этом частота семейных случаев не превышает 10-15 процентов от всех случаев, отметил эксперт. Невролог также подчеркнул, что основной прирост происходит в первую очередь среди молодых девушек и женщин.