Остеопат рассказал, как предотвратить варикоз

Из-за малоподвижного образа жизни, неправильного питания и лишнего веса варикоз все чаще появляется у молодых людей. Что делать, чтобы заболевание не развилось, в своем телеграм-канале рассказал остеопат Владимир Животов.

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Важно остановить варикозную болезнь, пока сетка расширенных капилляров под кожей не превратилась в большие венозные узлы. Как правило, заболевание появляется, когда сдавливаются вены, по которым кровь от нижних конечностей и малого таза движется к сердцу. Гидростатическое давление становится выше, стенки вен растягиваются, формируются узлы.

Чтобы разогнать венозную кровь, нужно слегка притопывать во время ходьбы. Наиболее эффективен этот метод при подъеме в гору. Когда человек ударяет подошвой о землю, кровь в венах поднимается, начинает лучше циркулировать в ногах. Легче становится ногам и, как следствие, сердцу.

Ранее "Рамблер" писал о причинах варикоза.