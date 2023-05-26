Терапевт рекомендует хранить суши не дольше суток

Если неправильно хранить рыбу, она станет идеальной средой для бактерий, из-за чего ею легко будет отравиться. Как и сколько можно хранить блюда из рыбы, "Газете.ру" рассказала терапевт Татьяна Тарадеева.

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Испортившаяся рыба может негативно сказаться на здоровье человека, даже если ее тщательно прожарили, отмечает специалист. Сырой продукт может храниться один-два дня, а блюда из рыбы необходимо съесть за сутки, чтобы потом не отравиться. Блюда японской кухни допустимо хранить в холодильнике 18-24 часа с момента, когда их приготовили.

Если суши и роллы хранятся в неправильных условиях, они могут стать причиной расстройств желудочно-кишечного тракта.

Татьяна Тарадеева отдельно отмечает, что в рыбе изначально могут быть паразиты, например описторхоз и дифиллоботриоз. Не стоит игнорировать такие симптомы, как тошнота, сильная жажда, высокая температура тела, диарея.

Не стоит пытаться вылечить себя самостоятельно. Нужно обратиться ко врачу, поскольку при сильном отравлении может понадобиться госпитализация в круглосуточный стационар.

Кроме того, если человек отравился рыбой, стоит промыть ему желудок, а затем дать пациенту сорбент. Это позволит вывести из организма токсины и замедлить их всасывание. Помимо этого, нужно восполнять потерю жидкости с помощью двух-трех литров воды в день.

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