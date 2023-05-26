Терапевт рекомендует хранить суши не дольше суток

Терапевт Тарадеева рекомендует хранить суши и роллы не дольше суток
Если неправильно хранить рыбу, она станет идеальной средой для бактерий, из-за чего ею легко будет отравиться. Как и сколько можно хранить блюда из рыбы, "Газете.ру" рассказала терапевт Татьяна Тарадеева.
Испортившаяся рыба может негативно сказаться на здоровье человека, даже если ее тщательно прожарили, отмечает специалист. Сырой продукт может храниться один-два дня, а блюда из рыбы необходимо съесть за сутки, чтобы потом не отравиться. Блюда японской кухни допустимо хранить в холодильнике 18-24 часа с момента, когда их приготовили.
Если суши и роллы хранятся в неправильных условиях, они могут стать причиной расстройств желудочно-кишечного тракта.
Татьяна Тарадеева отдельно отмечает, что в рыбе изначально могут быть паразиты, например описторхоз и дифиллоботриоз. Не стоит игнорировать такие симптомы, как тошнота, сильная жажда, высокая температура тела, диарея.
Не стоит пытаться вылечить себя самостоятельно. Нужно обратиться ко врачу, поскольку при сильном отравлении может понадобиться госпитализация в круглосуточный стационар.
Кроме того, если человек отравился рыбой, стоит промыть ему желудок, а затем дать пациенту сорбент. Это позволит вывести из организма токсины и замедлить их всасывание. Помимо этого, нужно восполнять потерю жидкости с помощью двух-трех литров воды в день.
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