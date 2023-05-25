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Роспотребнадзор оценил ситуацию с корью в России

Ситуация с заболеваемостью корью в России стабилизировалась, наблюдается двукратное снижение зарегистрированных случаев. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

По ее словам, такой эффект обусловлен большим комплексом противоэпидемических мероприятий: подчищающей иммунизацией и активностью регионов в противодействии вирусному заболеванию.

Как проявляется корь: симптомы заражения

Вместе с тем руководитель службы предупредила россиян о наступлении сезона отпусков и активной миграции.

"Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы быть защищенным от кори и других инфекций с помощью вакцин"

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