Роспотребнадзор оценил ситуацию с корью в России
Ситуация с заболеваемостью корью в России стабилизировалась, наблюдается двукратное снижение зарегистрированных случаев. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
По ее словам, такой эффект обусловлен большим комплексом противоэпидемических мероприятий: подчищающей иммунизацией и активностью регионов в противодействии вирусному заболеванию.
Вместе с тем руководитель службы предупредила россиян о наступлении сезона отпусков и активной миграции.
"Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы быть защищенным от кори и других инфекций с помощью вакцин"