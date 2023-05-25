Ученые нашли вещество для защиты тканей сердца после инфаркта

Ученые из Университетского колледжа Лондона нашли новое вещество, которое может стимулировать регенерацию нервов после травмы, а также защищает сердечную ткань от повреждений после инфаркта. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Обычно при восстановлении кровотока в сердце образуются участки мертвой ткани, что может привести к проблемам в более позднем возрасте. Авторы работы обнаружили, что введение вещества под названием 1938 в течение первых 15 минут после сердечного приступа обеспечивало существенную защиту тканей сердца.

Также ученые протестировали вещество на выращенных в лаборатории нервных клетках, что привело к их более быстрому росту. Введение вещества 1938 в поврежденный седалищный нерв у мышей ускорило восстановление мышц задней ноги животных, что свидетельствовало о хорошей регенерации нерва.