Ученые нашли вещество для защиты тканей сердца после инфаркта

Ученые из Университетского колледжа Лондона нашли новое вещество, которое может стимулировать регенерацию нервов после травмы, а также защищает сердечную ткань от повреждений после инфаркта. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Обычно при восстановлении кровотока в сердце образуются участки мертвой ткани, что может привести к проблемам в более позднем возрасте. Авторы работы обнаружили, что введение вещества под названием 1938 в течение первых 15 минут после сердечного приступа обеспечивало существенную защиту тканей сердца.
Также ученые протестировали вещество на выращенных в лаборатории нервных клетках, что привело к их более быстрому росту. Введение вещества 1938 в поврежденный седалищный нерв у мышей ускорило восстановление мышц задней ноги животных, что свидетельствовало о хорошей регенерации нерва.
Вещество 1938 активирует сигнальный путь фермента PI3K, который помогает контролировать рост клеток. PI3K активируется, например, при заживлении ран, но его функции также могут быть «захвачены» раковыми клетками, что позволяет им быстрее размножаться. Были разработаны лекарства от рака, которые блокируют работу PI3K, чтобы ограничить рост опухоли. Новая работа стала одной из немногих, посвященных изучению активации пути PI3K.