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Стоматолог объяснила, как сохранить зубы ровными после снятия брекетов

Брекеты считаются одним из самых эффективных способов исправления прикуса. Они помогают добиться идеальной улыбки в среднем за 1,5 года, но срок может увеличиться в зависимости от особенностей организма. После снятия брекетов зубы необходимо стабилизировать, чтобы они не «поехали». Как это сделать, рассказала «ФедералПресс» стоматолог-ортодонт Каролина Каркусова.

Как сохранить зубы ровными после снятия брекетов
© РИА "ФедералПресс"

«После снятия брекетов понадобятся ретейнеры и капы. Первые стабилизируют зубы в переднем отделе, а вторые – от первого до последнего в зубном ряду. Поэтому врачи рекомендуют двойную ретенцию», – пояснила ортодонт.

Случается, что зубы могут «поехать» и все лечение в несколько лет теряет смысл. Однако такой вариант возможен только при врачебной ошибке во время лечения или при несоблюдении сроков и режима ношения ретейнеров и кап. Если стоматологом проведены рациональные правильные мероприятия, и пациент следует всем его рекомендациям после снятия брекет-системы – это гарантия стабильности результата, добавила Каркусова.

«После снятия ретейнеров и кап зубы уже точно никуда не «поедут». Их устойчивость гарантируется костной тканью, которая, по сути, укореняет зубы в новом положении. Важно обратить внимание, что ретенционный период обычно длится вдвое дольше ортодонтического лечения», – заключила стоматолог.

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