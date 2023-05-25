Как сохранить зубы ровными после снятия брекетов

Брекеты считаются одним из самых эффективных способов исправления прикуса. Они помогают добиться идеальной улыбки в среднем за 1,5 года, но срок может увеличиться в зависимости от особенностей организма. После снятия брекетов зубы необходимо стабилизировать, чтобы они не «поехали». Как это сделать, рассказала «ФедералПресс» стоматолог-ортодонт Каролина Каркусова.

Случается, что зубы могут «поехать» и все лечение в несколько лет теряет смысл. Однако такой вариант возможен только при врачебной ошибке во время лечения или при несоблюдении сроков и режима ношения ретейнеров и кап. Если стоматологом проведены рациональные правильные мероприятия, и пациент следует всем его рекомендациям после снятия брекет-системы – это гарантия стабильности результата, добавила Каркусова.