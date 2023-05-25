Врач объяснил опасность подушек безопасности в машинах

Травматолог Гаджимурадов: срабатывание подушек безопасности может привести к сотрясению мозга. Ставшая неотъемлемой частью современных машин система безопасности ежегодно спасает множество жизней. Однако порой именно она становится причиной травм и даже гибели водителей и пассажиров. И хоть инженеры продолжают совершенствовать те же подушки безопасности, всё же стоит знать, чем они могут навредить автолюбителям.

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Врач — травматолог-ортопед ММЦ «Медси» на Мичуринском проспекте Абдула Гаджимурадов рассказал «Газете.ru», что от подушек безопасности можно заработать сотрясение мозга, особенно если голова пассажира находится слишком близко к рулю.

«Резкое движение головы и шеи может вызвать повреждение мозгового вещества, что обычно сопровождается головной болью, головокружением и даже нарушением и потерей сознания», — объяснил Гаджимурадов.

По его словам, если голова пассажира в неправильном положении в момент срабатывания подушки, то резкий наклон и раскачивание шеи также могут даже закончиться травмой шейных позвонков или мышц.

Иногда подушка безопасности вредит лицу, особенно если водитель или пассажир не пристёгиваются ремнём или неправильно сидят в салоне. Порой от удара ломаются носы. Также можно заработать травмы глаз (если, например, на вас очки) и зубов или рта.

Чтобы не получить или минимизировать травмы от сработавших подушек при ДТП, важно соблюдать рекомендации. Для начала — всегда пристёгиваться ремнём безопасности и настроить сиденье.