Врач объяснил опасность подушек безопасности в машинах

Травматолог объяснил опасность подушек безопасности в машинах
Травматолог Гаджимурадов: срабатывание подушек безопасности может привести к сотрясению мозга. Ставшая неотъемлемой частью современных машин система безопасности ежегодно спасает множество жизней. Однако порой именно она становится причиной травм и даже гибели водителей и пассажиров. И хоть инженеры продолжают совершенствовать те же подушки безопасности, всё же стоит знать, чем они могут навредить автолюбителям.
Врач — травматолог-ортопед ММЦ «Медси» на Мичуринском проспекте Абдула Гаджимурадов рассказал «Газете.ru», что от подушек безопасности можно заработать сотрясение мозга, особенно если голова пассажира находится слишком близко к рулю.
«Резкое движение головы и шеи может вызвать повреждение мозгового вещества, что обычно сопровождается головной болью, головокружением и даже нарушением и потерей сознания», — объяснил Гаджимурадов.
По его словам, если голова пассажира в неправильном положении в момент срабатывания подушки, то резкий наклон и раскачивание шеи также могут даже закончиться травмой шейных позвонков или мышц.
Иногда подушка безопасности вредит лицу, особенно если водитель или пассажир не пристёгиваются ремнём или неправильно сидят в салоне. Порой от удара ломаются носы. Также можно заработать травмы глаз (если, например, на вас очки) и зубов или рта.
Чтобы не получить или минимизировать травмы от сработавших подушек при ДТП, важно соблюдать рекомендации. Для начала — всегда пристёгиваться ремнём безопасности и настроить сиденье.
Ранее «Секрет» рассказал о том, как подготовить машину к дальней дороге, чтобы ваше путешествие не оказалось последним ни для вас, ни для самого авто.