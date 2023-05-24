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Диетолог Соломатина рассказала о пользе шпината после 60 лет

Елена Соломатина, врач-диетолог, рассказала о том, чем полезен шпинат для людей старше 60 лет. Об этом сообщает "Москва 24".

Диетолог рассказала о пользе шпината после 60 лет
© Unsplash

Одним из главных критериев пользы шпината стало высокое содержание магния и калия. Они делают людей менее раздражительными, укрепляют кости и выводят лишнюю жидкость. Кроме того, эти вещества помогают нормализовать артериальное давление.

"Шпинат даже полезен для профилактики развития катаракты, поскольку снижает количество свободных радикалов"

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

В шпинате содержится много клетчатки, которая нормализует стул и помогает бороться с запорами. Кроме того, в листьях содержится растительный белок, а также витамины К и Е.

Однако шпинат не рекомендуется употреблять людям, страдающим повышенной свертываемостью крови и тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ.

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