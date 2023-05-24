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2 часа назад

American Journal of Clinical Nutrition: найдены продукты, снижающие риск развития астении

Мария Каткова

Ученые из США нашли продукты, которые помогают снизить риск старческой астении. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в научном медицинском журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Найдены продукты, снижающие риск развития астении
Фото: UnsplashUnsplash

В исследовании участвовали 1701 человек, за которыми ученые наблюдали на протяжении 12 лет. Изначально у испытуемых не была диагностирована астения, но к концу исследования ее выявили у 13,2% людей.

Аналитики пришли к выводу, что со старческой астенией помогают справиться продукты с флавонолами. Сообщается, что ежедневно употреблять около 10 граммов этого вещества, чтобы снизить риск астении. Столько же содержится в одном яблоке. В этом фрукте и в ежевике содержится наибольшая концентрация этих веществ.

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Астения развивается преимущественно в старости и характеризуется хрупкостью костей. Этот синдром повышает вероятность переломов и предполагает тяжелое восстановление в случае падений и травм, что характерно летальностью.

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