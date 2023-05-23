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Хирург Умнов назвал орган, который сильнее всего страдает от пива

Если человек злоупотребляет пивом, у него высокий риск столкнуться с инфарктом почки. Назвал почки органом, для которого пиво максимально вредно, хирург Александр Умнов в разговоре с News.ru.

По словам специалиста, у пива есть мочегонный эффект, но его вызывает не жидкость, которая поступает в организм, а раздражение почечной ткани, которое ухудшает фильтрационную способность почек. Помимо вредных веществ, из организма вымываются кальций, калий, магний и другие микроэлементы. Из-за такой нагрузки на почки нарушается их работа, поражаются почечные кровеносные сосуды и может возникнуть инфаркт почки.

Хирург также отметил, что пиво противопоказано женщинам, которые ждут ребенка или кормят грудью.

Врач Умнов объяснил, как пиво провоцирует у женщин развитие смертельных заболеваний

Ранее "Рамблер" писал о болезнях любителей пива.

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