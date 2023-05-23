Если человек злоупотребляет пивом, у него высокий риск столкнуться с инфарктом почки. Назвал почки органом, для которого пиво максимально вредно, хирург Александр Умнов в разговоре с News.ru .

По словам специалиста, у пива есть мочегонный эффект, но его вызывает не жидкость, которая поступает в организм, а раздражение почечной ткани, которое ухудшает фильтрационную способность почек. Помимо вредных веществ, из организма вымываются кальций, калий, магний и другие микроэлементы. Из-за такой нагрузки на почки нарушается их работа, поражаются почечные кровеносные сосуды и может возникнуть инфаркт почки.