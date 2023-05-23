Диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с Москвой 24 рассказал о пользе бананов для сердца.

Эксперт напомнил, что бананы являются источником калия и витаминов группы B, которые полезны для сердечной мышцы.

Медик подчеркнул, что бананы не станут лекарством, если у пациента уже есть проблемы с сердцем. Однако этот продукт стоит рассматривать в качестве профилактики.

Врач также упомянул о том, что в бананах, как и в других овощах и фруктах, содержится кремний. А он, в свою очередь, защищает кожу, а также улучшает синтез волос и ногтевой пластины.

Вместе с тем важно помнить о том, что в бананах содержится много сахара. От этого фрукта стоит отказаться пациентам с сахарным диабетом.