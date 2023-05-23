Онколог Павел Копосов рассказал, как защититься от рака желудка. Об этом сообщает Life.ru.

Прежде всего врач посоветовал минимизировать употребление переработанного мяса – колбас, сосисок и красного мяса. Кроме того, важно отказаться от слишком острой, соленой и горячей пищи.

Для профилактики рака Копосов также посоветовал избавиться от вредных привычек – курения и употребления спиртных напитков.

В заключение медик напомнил о том, что рацион должен быть разнообразным и с высоким содержанием клетчатки.