Онколог Копосов рассказал, как уберечься от рака желудка
Онколог Павел Копосов рассказал, как защититься от рака желудка. Об этом сообщает Life.ru.
Прежде всего врач посоветовал минимизировать употребление переработанного мяса – колбас, сосисок и красного мяса. Кроме того, важно отказаться от слишком острой, соленой и горячей пищи.
Для профилактики рака Копосов также посоветовал избавиться от вредных привычек – курения и употребления спиртных напитков.
В заключение медик напомнил о том, что рацион должен быть разнообразным и с высоким содержанием клетчатки.
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