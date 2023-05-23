Ученые разработали устройство для диагностики болезней сердца

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали носимую беспроводную систему для глубокого мониторинга тканей. Это облегчит обследование сердечно-сосудистой системы. Исследование опубликовано в журнале Nature Biotechnology.

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Предварительные тесты показали, что ультразвуковая система на мягком гибком пластыре позволяет непрерывно отслеживать физиологические сигналы от тканей на глубине до 164 мм. Это означает, что с ее помощью возможно непрерывно измерять центральное кровяное давление, частоту сердечных сокращений, сердечный выброс и другие физиологические сигналы в течение двенадцати часов в сутки.

От других мягких ультразвуковых датчиков разработка отличается отсутствием проводов, что в значительной степени ограничивало мобильность пользователя. Кроме того, движение человека не влияло на результаты измерений.

У здоровых людей устройство может измерять реакцию сердечно-сосудистой системы на упражнения в режиме реального времени. Таким образом они могут получить представление о фактической интенсивности тренировок и повысить их эффективность.

Кроме того, аномальные значения артериального давления и сердечного выброса в покое или при физической нагрузке являются симптомами сердечной недостаточности. Поэтому разработка ученых может быть использована для отслеживания состояния пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.