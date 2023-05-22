Эндокринолог назвала безопасное для здоровья количество кофе

Кофе без добавок и подсластителей улучшает состояние человека и помогает противостоять многим болезням. Но его пользу могут снизить определенные негативные привычки и злоупотребление напитком.

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Для многих людей утро начинается с бодрящего свежего кофе. При этом многие не ограничиваются одной чашкой. Они могут за утро выпить три и более порции. Эндокринолог Зухра Павлова считает, что это неправильно.

В своем телеграм-канале медик рассказала, что полезный бодрящий напиток в больших количествах может навредить. Злоупотребление кофе приводит к снижению уровня кальция в крови. Это вредно для щитовидной железы, может сказаться на плотности костей и увеличивает риск гормональных нарушений.

Кофе в больших количествах приводит к повышенной возбудимости и тревожности, появляются проблемы со сном. Поэтому эндокринолог рекомендует придерживаться безопасной и здоровой нормы напитка – двух чашек в день.