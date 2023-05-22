Китайские ученые научили роботов лечить рак, диабет, пневмонию и инфаркт

Китайские ученые создали микророботов, которые могут плавать по кровеносному руслу. Такие роботы позволяют доставлять лекарства к больным органам. И лечить, без преувеличения, почти все известные болезни - от воспалительных до раковых.

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Вдохновлялись китайские инженеры тихоходками - это микроскопические животные, которые похожи на насекомых и пауков. Микророботы имеют размер 20 микрон - это в 4-5 раз тоньше человеческого волоса. Результаты своих разработок Исследователи из Харбинского технологического института (HIT) опубликовали в ведущем журнале Science Advances.

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Полимерные тихоходки скользят, как лыжники, на молекулярной смазке

Микророботы - новое слово в медицине. Мечтали о создании таких микроскопических роботов еще восьмидесятые годы. Вспомните американский научно-фантастический фильм “Внутреннее пространство” о том, как капсулу с пилотом помещают в человеческое тело. И вот то, что казалось еще недавно фантастикой - сейчас стало реальностью.

В американском кино чудо-капсулу хотели “вколоть” сначала лабораторному кролику. В китайской лаборатории так и произошло: микроробота тестировали на кроликах.

Внешне микроробот похож на тихоходку - существо, которое может легко плыть даже против течения. Поверхность робота напоминает клеточную мембрану эритроцита - за счет этого аппарат может “прилипать” ко внутренней стенке сосудов.

Кроме того, такая мембрана позволяет уменьшать трение по принципу гидратационной смазки.

Микроробот может точечно доставлять лекарства, например, в сердцевину злокачественных опухолей. Причем крошечные устройства легко передвигаются и по другим средам человеческого тела - от желудочного сока до стекловидного тела глаза.

Кровяное “цунами” оседлают с помощью магнитных наночастиц

Микрокапсулы, которые могут “путешествовать” по человеческому телу, пытались создать и раньше. Какими причудливыми они только не были! Сферические, продолговатые, с малюсенькими пропеллерами (их еще называют спермоботы)...

Причем всеми этими капсулами было очень сложно управлять. Для этого пациента помещали в специальное устройство с точно направленными магнитными полями. Металлические микрокапсулы двигались по кровотоку вдоль магнитных линий - и попадали в “нужный” внутренний орган вместе с лекарством.

С учетом размеров микророботов им приходится, попадая в кровоток, бороться с сильнейшим течением. Роботу нужно каждую секунду проплывать 1 тысячу длин собственного тела.

Подплывает эта крошечная машинка к нужному органу - и ей почти невозможно прикрепиться изнутри к стенке сосуда. Так харбинские ученые и обратили внимание на тихоходок, клешни которых позволяют закрепляться на любой, самой скользкой, поверхности.

“Собирали” микророботов из специальных полимеров (хитозана и альгината), на которые наносили магнитные наночастицы. А внутрь полимера помещали частицы лекарства.

Химиопрепарат попадет через “фильтр” в сердце любой опухоли

Созданные китайцами роботы-тихоходки могут лечить самые разные болезни. Например, противоопухолевые препараты можно доставить в раковую ткань. Причем сложные лекарства, которые “перевозит” микроробот, будут защищены от агрессивного воздействия жидкостей человеческого тела. Даже через желудочный сок - а это соляная кислота и разрушительные ферменты.

Многие опухоли возникают в таких частях тела, которые самой природой защищены от лекарств. Например, в головном мозге, кровеносные сосуды которого имеют тончайший фильтр (так называемый гематоэнцефалический барьер), чтобы “охранять” мозг от ядов и токсинов. При этом опухоль как бы защищается и от лекарства. Так же устроен “фильтр” в сосудах, снабжающих кровью яички.

Именно поэтому так сложна химиотерапия рака яичек - организм разрушает лекарства, принимая их за опасность. Китайские микророботы способны легко обманывать такие "фильтры”, мимикрируя под кровяные тельца, и добираться до самой труднодоступной опухоли.

При химиотерапии есть и множество других проблем. Например, в разные части опухолей (корковую и внутреннюю) нужно доставлять разные лекарства или одно лекарство, но в разной концентрации.

Также нельзя вводить слишком много химиопрепаратов - они очень сильно нагружают печень, почки, легкие, селезенку. Последние десятилетия ученые во всем мире бьются над тем, чтобы создать такие химиопрепараты, которые бы накапливались лишь в раковых клетках. Минуя здоровые.

Ну и микророботы способны сделать, по сути, “волшебную инъекцию” прямо в каждую пораженную клеточку.

Пневмониям, инфарктам и диабету можно сказать “прощай”

Микророботы-тихоходки способны лечить даже инфаркт миокарда. При этом происходит точечное отмирание сердечной мышцы. К очагу можно доставить стволовые клетки, которые затем разрастутся в здоровую мышечную ткань.

Такой же принцип можно использовать и при других клеточных болезнях. Например, при сахарном диабете - при котором погибают бета-клетки островков Лангерганса поджелудочной железы (они вырабатывают инсулин) или при болезни Паркинсона, когда гибнут специфические нейроны головного мозга, синтезирующие нейромедиатор дофамин.

Восстановить погибшие клеточки можно за счет стволовых - только если доставить их с максимальной точностью в больной орган. Причем микророботы могут “защитить” стволовые клетки от иммунной системы.

Микророботы могут лечить также сложные воспаления и внутренние травмы. Для этого к болезненному очагу можно доставить стволовые клетки и специальные вещества, которые “охлаждают” вредоносные ферменты и медиаторы воспаления - цитокины, протеазы и хемокины.