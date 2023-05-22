Врач рассказала, почему витамины в каплях бесполезны

Входящие в состав глазных капель витамины плохо проникают в глаз. Это происходит из-за мощного гематоофтальмологического барьера, сообщает "Газета.Ru" с ссылкой на врача-офтальмолога, доктора медицинских наук, сотрудника Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН Ильмиру Газизову.

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По словам специалиста, барьер не пропускает никаких лишних веществ в полость глаза, стараясь защитить внутриглазные оболочки. Поэтому, если требуется доставить какое-либо вещество в полость глаза, это следует делать через кровь. В таком случае пациентам назначаются витаминные препараты в виде капсул или инъекций, объяснила офтальмолог.

Капли с витаминами действуют только на поверхности глаза: конъюнктиву, роговицу или веки, уточнила Ильмира Газизова. Такие препараты могут назначаться для лечения поверхностных изменений глаз. Например, они подходят для лечения язвы или эрозии роговицы.

Таким образом, витамины способны принести пользу, но только в комплексной терапии. Сами же по себе они не имеют какого-либо терапевтического воздействия.

Врач также обратила внимание, что зачастую производители капель заявляют о действенном лечении синдрома сухого глаза.