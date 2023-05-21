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Ученые сравнили эффективность бега с антидепрессантами

Ученые Амстердамского свободного университета в Нидерландах выяснили, что эффективность бега можно сравнить с эффективностью антидепрессантов в борьбе с тревогой и депрессией. Соответствующее исследование опубликовано в The Journal of Affective Disorders.

Ученые сравнили эффективность бега с антидепрессантами
© Unsplash

Зачастую специалисты назначают пациентам с депрессией антидепрессанты. Однако порой такие препараты могут быть неэффективны и лишь усугубить ситуацию побочными эффектами.

Ученые провели исследование, в котором принял участие 141 пациент с депрессией и тревожным расстройством. Они могли выбрать, как бороться с недугом – посредством медикаментов или бега. 96 человек выбрали спорт, а 45 принимали антидепрессанты.

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В ходе исследования специалисты установили, что процент участников, достигших полного или почти полного уменьшения симптомов, был одинаковым в двух группах – 43% в группе терапии бегом и 45% в группе антидепрессантов.

При этом пациенты, которые выбрали спорт, смогли также поправить физическое здоровье: у них снизилась частота сердечных сокращений, уменьшилась окружность талии и усилились функции легких.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что белки защищают от депрессии.

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