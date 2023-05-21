Терапевт объяснила, когда частые головные боли должны насторожить

Хронические головные боли могут указывать на серьезные заболевания, и обезболивающего для борьбы с симптомом может быть недостаточно. Об этом "Вечерней Москве" рассказала терапевт Надежда Чернышова.

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По словам эксперта, головные боли — один самых неспецифических признаков: они возникают при большом количестве заболеваний. Это могут быть ОРВИ, грипп, коронавирус: самочувствие человека ухудшится, но он не сразу поймет, в чем дело.

Боль в голове сопровождает и интоксикацию, связанную с тем, что в организме накопились вредные вещества. Наиболее частотны головные боли напряжения. Такой симптом часто возникает у людей, которые работают за компьютером или делают что-то кропотливое сидя. Неправильная поза на протяжении длительного времени и вызывает головную боль.

При более серьезных заболеваниях головная боль также может быть одним из первых признаков. В частности, мигрень иногда указывает на кровоизлияние подмозговых оболочек или на повышенное артериальное давление.

Опухоль мозга на начальной стадии также можно отследить по частым головным болям. Они становятся сильнее без видимых на то причин, возникают постоянно, усиливаются в динамике и с трудом лечатся. Могут возникать онемения, покалывания, вспышки света или слуховые галлюцинации.

В качестве лечения головной боли не стоит постоянно принимать обезболивающие, тем более если человек назначил их себе сам, без помощи врача. Пить таблетки, которые блокируют боль, можно не чаще двух раз в месяц: частое их употребление может привести к более серьезным заболеваниям, в частности к таким головным болям, которые вылечить гораздо труднее.

Чтобы понять, чем вызваны головные боли, необходимо обратиться к неврологу и пройти обследование. Какие именно исследования необходимы человеку, может определить только врач.

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