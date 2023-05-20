Врач объяснила, чем опасно быстрое заживление солнечных ожогов

Рак кожи с большей вероятностью возникает не у людей со светлой кожей, которые быстро загорают и получают солнечные ожоги, а у тех, кто легко переносит загар и быстро выздоравливает после солнечного ожога из-за особой мутации. Об этом "Газете.ру" рассказала сотрудник компании MyGenetics Инна Холяндра.

© Pxhere

Ультрафиолетовое солнечное излучение способно проникать в глубокие слои кожи, повреждать ДНК и становиться причиной того, что в организме накапливаются мутации, которые приводят к раку кожи. Защититься от этого организм может тремя способами: выработать особый пигмент меланин, восстановить поврежденную ДНК и устранить клетки-мутанты с поврежденной ДНК.

Видео дня

В MyGenetics обнаружили, что больше 60% людей в российской популяции не имеют проблем с достаточной выработкой меланина. В связи с этим они хорошо загорают и редко сталкиваются с солнечными ожогами. У тех, чья кожа светлая (их доля составляет 34%), меланина вырабатывается меньше, чем нужно, а риск солнечных ожогов и рака кожи выше. Проблемы, связанные с загаром, заставляет таких людей использовать солнцезащитные средства и носить закрытую одежду. Это делает риск развития меланомы у них не выше среднего. При этом люди, которым пребывание на солнце не доставляет дискомфорта, могут пренебрегать мерами предосторожности и увеличивать риск меланомы.

Особенно высока вероятность, что онкологическое заболевание разовьется, у людей с особой мутацией в гене XRCC1, контролирующем, насколько быстро поврежденная ультрафиолетом ДНК сможет восстановиться. Ученые из MyGenetics выяснили, что у 46% россиян, чьи данные были изучены, такие ДНК восстанавливаются со средней скоростью. Это значит, что риск развития рака кожи у таких людей средний.

При этом у 42% участников исследования скорость, с которой восстанавливаются ДНК в клетках кожи, выше нормы. У них быстро заживают солнечные ожоги, но из-за этого сохраняется много клеток, в которых ДНК изменена. Это не только повышает риск меланомы, но и делает опухоль более агрессивной, если она возникает. Людей, у которых ДНК после повреждения ультрафиолетом восстанавливаются с низкой скоростью, в российской популяции всего 12%, отметила Инна Холяндра.

Узнать, насколько организм защищен от ультрафиолета и насколько для него опасны ультрафиолетовое излучение, в том числе солнечные ожоги.

Ранее "Рамблер" рассказывал о неожиданном симптоме рака кожи.