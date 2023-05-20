Врач предупредил, дефицита каких элементов нельзя допускать

Если в организме мало железа, меди и кремния, это может привести к негативным последствиям для здоровья. Об этом "Газете.ру" рассказал травматолог Петр Волков.

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По словам специалиста, на недостаток железа указывают усталость, сонливость, низкая работоспособность. У человека с дефицитом этого элемента часто кружится и болит голова, бледнеет кожа, немеют конечности, меняются вкусовые предпочтения.

Чтобы устранить недостаток железа, стоит есть красное мясо и печень, а также яйца, бобовые, гречку. Будут полезны также семена тыквы и зелень: тимьян, петрушка, полевой салат.

Когда организму не хватает меди, человек чувствует боль в животе, быстро утомляется. У него резко меняется настроение, а также могут дрожать конечности. Избавиться от этих симптомов помогут печень, какао-порошок, мясо, бобовые, цельнозерновые продукты, семена, орехи, ржаной хлеб, лосось, авокадо, свекла, морепродукты.

Не менее важно следить и за содержанием в организме кремния. На недостаток этого элемента в первую очередь реагируют кости, становятся ломкими ногти. Появляется кожный зуд, выпадают волосы, сохнет и шелушится кожа лица. Эпидермис становится менее упругим, чаще случаются травмы и переломы, из-за хрупкости сосудов легко появляются синяки.

Чтобы восполнить дефицит кремния, стоит уделить внимание рису, овсу в зернах, просу, ячменю, а также семенам кунжута, соевым бобам и землянике.

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