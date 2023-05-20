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Урогинеколог Бердичевская объяснила, почему возникает хроническая тазовая боль у женщин

Причина тазовой боли может быть связана не только с гинекологией, но и с кишечными заболеваниями, проблемами опорно-двигательного аппарата и герпесом. Об этом "Газете.ру" рассказала урогинеколог Анна Бердичевская.

Урогинеколог объяснила, почему возникает хроническая тазовая боль
© Pxhere

По словам эксперта, боль в тазу может говорить о гинекологических заболеваниях: эндометриозе, аденомиозе, синдроме поликистозных яичников, воспалением органов малого таза. Тем не менее, иногда причина гастроэнтерологическая, например синдром раздраженного кишечника.

Нередко к такому симптому приводит урология, в частности цистит, рецидивирующие инфекции, гиперчувствительный мочевой пузырь. Иногда миофасциальным болевым синдромом мышц тазового дна проявляются проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом.

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Бердичесвская также рассказала случай из практики, когда пациентка три года страдала от тазовой боли, при том что на ягодицах у нее раз в месяц появлялись высыпания. Их, как показали анализы, вызвал опоясывающий лишай, то есть герпесвирусная инфекция. Женщине стало лучше уже после второй-третьей таблетки правильно подобранного препарата.

Доктор отмечает, что хронической тазовую боль можно считать, когда она не проходит минимум три месяца. Она может быть как периодической, так и постоянной. Дискомфорт нередко возобновляется из-за триггера: определенного продукта питания, изменением позы, половым контактом.

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