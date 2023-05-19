Диетолог Соломатина рассказала, чем опасна окрошка для пенсионеров
Диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности окрошки для пенсионеров.
По словам медика, данное блюдо тяжело переваривается и может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом у людей старше 60 лет. Медик напомнила, что редис в составе окрошки содержит большое количество органических кислот, которые раздражают ЖКТ, а в колбасе много жира и соли.
Кефир с высоким процентом жирности также усугубляет переваривание, а квас в качестве заправки не подходит тем, кто страдает инсулинорезистентностью или сахарным диабетом.
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