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Диетолог Соломатина рассказала, чем опасна окрошка для пенсионеров

Диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности окрошки для пенсионеров.

По словам медика, данное блюдо тяжело переваривается и может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом у людей старше 60 лет. Медик напомнила, что редис в составе окрошки содержит большое количество органических кислот, которые раздражают ЖКТ, а в колбасе много жира и соли.

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Кефир с высоким процентом жирности также усугубляет переваривание, а квас в качестве заправки не подходит тем, кто страдает инсулинорезистентностью или сахарным диабетом.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что диетолог объяснила опасность фруктов для пожилых людей.

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