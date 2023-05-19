По словам медика, данное блюдо тяжело переваривается и может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом у людей старше 60 лет. Медик напомнила, что редис в составе окрошки содержит большое количество органических кислот, которые раздражают ЖКТ, а в колбасе много жира и соли.