Врач предостерегла от бесконтрольного приема двух лекарств

Офтальмолог Гергана Стоянова в эфире программы "О самом главном" назвала для препарата, которые нельзя принимать бесконтрольно.

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Прежде всего медик рекомендовала быть осторожнее с гормональными каплями, которые убирают покраснение глаз. По словам медика, эта группа лекарств имеет много побочных эффектов.

Кроме того, опасность для зрения представляет бесконтрольный прием силденафила – препарата для увеличения потенции. Одним из побочных эффектов данного препарата является тромбоз вен сетчатки глаз.