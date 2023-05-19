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Офтальмолог Стоянова предостерегла от бесконтрольного приема двух лекарств

Офтальмолог Гергана Стоянова в эфире программы "О самом главном" назвала для препарата, которые нельзя принимать бесконтрольно.

Врач предостерегла от бесконтрольного приема двух лекарств
© Unsplash

Прежде всего медик рекомендовала быть осторожнее с гормональными каплями, которые убирают покраснение глаз. По словам медика, эта группа лекарств имеет много побочных эффектов.

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Кроме того, опасность для зрения представляет бесконтрольный прием силденафила – препарата для увеличения потенции. Одним из побочных эффектов данного препарата является тромбоз вен сетчатки глаз.

Ранее "Рамблер" рассказывал о неожиданной причине необратимой слепоты.

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