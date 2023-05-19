Гастроэнтеролог назвала группу людей, которым нельзя есть черешню

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с "Известиями" рассказала, кому нужно отказаться от черешни, а для кого она, напротив, будет полезна.

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Черешня богата множеством полезных микроэлементов, в числе которых аскорбиновая кислота, а также витамины B1, B2, С, E, PP. Кроме того, черешня является источником калия, фосфора, железа, хрома и йода.

Эта ягода может стать отличным десертом для тех, кто следит за фигурой. Однако важно помнить о том, что в черешне также содержится много сахара, поэтому от нее стоит отказаться пациентам с сахарным диабетом.

Кроме того, если ребенок пробует черешню в первый раз, важно, чтобы порция была небольшая, поскольку ягода чревата аллергией.