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Гастроэнтеролог Кащух назвала группу людей, которым нельзя есть черешню

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с "Известиями" рассказала, кому нужно отказаться от черешни, а для кого она, напротив, будет полезна.

Гастроэнтеролог назвала группу людей, которым нельзя есть черешню
© Unsplash

Черешня богата множеством полезных микроэлементов, в числе которых аскорбиновая кислота, а также витамины B1, B2, С, E, PP. Кроме того, черешня является источником калия, фосфора, железа, хрома и йода.

Эта ягода может стать отличным десертом для тех, кто следит за фигурой. Однако важно помнить о том, что в черешне также содержится много сахара, поэтому от нее стоит отказаться пациентам с сахарным диабетом.

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Кроме того, если ребенок пробует черешню в первый раз, важно, чтобы порция была небольшая, поскольку ягода чревата аллергией.

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