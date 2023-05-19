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Дерматолог Евдокимова назвала причины появления акне у взрослых

Дерматолог, косметолог Светлана Евдокимова в беседе с "Газетой.Ru" рассказала о причинах, которые провоцируют появление акне у взрослых людей.

Первой частой причиной является гормональный дисбаланс. Как правило, у взрослых женщин это связано с беременностью, абортом или отменой гормональных контрацептивов, а у мужчин с генетической предрасположенности или приемом анаболических стероидов.

Кроме того, акне может спровоцировать сбой в работе внутренних органов. Медик напомнила, что кожа – это "зеркало" внутренних процессов в организме.

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В заключение врач также добавила, что акне может быть следствием неправильного ухода за кожей лица, который создает благоприятную среду для развития болезнетворной микрофлоры.

Ранее "Рамблер" рассказывал о причинах появления красных родинок.

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