Врачи перечислили основные причины бесплодия у мужчин
Бесплодие у мужчин может развиться из-за врожденных или приобретенных нарушений репродуктивной системы, в том числе из-за использования функции подогрева сидений в машине. Основные причины проблем с фертильностью «Ленте.ру» перечислили урологи-андрологи Сергей Беломытцев и Андрей Дмитриев.
Беломытцев, врач-уролог, кандидат медицинских наук, заведующий урологическим отделением ГКБ им. В.В. Виноградова, объяснил, что сегодня под бесплодием понимают заболевание, характеризующееся невозможностью достичь беременности после 12 месяцев регулярной половой жизни без контрацепции из-за нарушения способности к репродукции одного или обоих партнеров.
В 20-30 % случаев причиной бесплодия является только мужской фактор, согласно статистике
По словам врача, мужское бесплодие может развиваться вследствие врожденных или приобретенных нарушений развития репродуктивной системы, злокачественных опухолей. Привести к нему могут воспалительные заболевания мочеполовой системы, различные эндокринные нарушения и генетические отклонения, а также иммунологические факторы и нарушение эякуляции.
В свою очередь, уролог-андролог Института репродуктивной медицины REMEDI Дмитриев заявил, что снижение мужской фертильности происходит в том числе и из-за нездорового образа жизни. Увеличивают риск развития патологии неправильное питание, курение, чрезмерное употребление алкоголя, хронический стресс, снижение физической активности, неблагоприятные экологические условия.
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