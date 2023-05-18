Многие считают, что зеленый чай полезнее черного и, поэтому, отдают предпочтение именно ему. Однако, по словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, зачастую вредая от зеленого чая больше. Об этом кандидат медицинских наук рассказал изданию "Вечерняя Москва".

Терапевт объяснил, что на самом деле зеленый чай — это просто более молодой черный. Поэтому зеленый чай содержит в себе более активные вещества и антиоксиданты.

Соответственно, зеленый чай активнее действует на организм, создавая еще больше химических процессов. Этот напиток способствует улучшению обмена веществ, усилению метаболизма, а также может влиять на массу тела и давление.

По словам врача, люди, обнаружив такие свойства зеленого чая, начали выводить его экстракт и продавать в виде целебных капсул.

Однако, после того, как человек бесконтрольно употреблял такие капсулы, у него блокировалась ферментативная система печени, после чего возникало острое поражение, приводившее в результате к циррозу. Оказалось, что печень не способна перерабатывать очень концентрированный чай, поэтому саморазрушается.

Тем более, что зеленый чай считается активным веществом, которое печень должна вывести, потому что в нем много дубильных веществ танинов, которые стимулируют работу сосудов и повышают давление.

Врач объяснил, что черный чай считается менее агрессивной версией, потому что уже переработан и так сильно нагружать печень и ЖКТ не будет.

Врач выделил группы людей, которым лучше избегать зеленого чая. Среди них те, у кого диагностированы:

сердечно-сосудистые патологии;

сердечная недостаточность;

гипертония.

Зато, по его словам, зеленый чай может работать как природный антибиотик, снижая устойчивость некоторых микроорганизмов. Такой напиток не дает развиваться болезнетворным бактериям и помогает антибиотикам бороться с микробами.