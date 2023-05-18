Если самостоятельно назначать себе и принимать биологически актичные добавки, можно не только не улучшить состояние, но и вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом "Вечерней Москве" рассказала терапевт Надежда Чернышова.

Специалист предупредила, что БАДы могут быть как “конфетками”, которые никак не влияют на организм, так и воздействовать на организм реальными биологически активными веществами. Если употреблять их не рекомендовал врач и человек делает это самостоятельно, есть риск подорвать, а не укрепить здоровье.

Когда человек принимает БАДы вместо лекарственных препаратов, подобранных доктором, он рискует упустить ценное время и превратить острое заболевание в хроническое. В таком случае бороться с болезнью будет тяжелее.

Девушки иногда принимают БАДы, чтобы нормализовать менструальный цикл. Однако это может привести к дополнительным проблемам, например к отравлению.

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