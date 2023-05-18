Терапевт и телеведущая Елена Малышева вместе с соведущим, кардиологом Германом Гандельманом, прокомментировали распространенные мифы о давлении в телепрограмме на Первом канале. Так, головная боль не сигнализирует о высоком давлении, а таблетки от гипертонии нужно пить и при хорошем самочувствии.

По словам Гандельмана, гипертоническая болезнь протекает бессимптомно, а головная боль прямого отношения к высокому давлению не имеет. Малышева пояснила, что в сосудах мозга, где из-за давления может возникнуть инсульт, нет болевых рецепторов.

Кроме того, заблуждением медики назвали тезис о том, что нет необходимости снижать высокое давление, если пациент чувствует себя хорошо. По словам Гандельмана, норма для всех одна: нужно поддерживать давление 120 на 80 миллиметров ртутного столба.

При этом, чем дольше на организм влияет высокое давление, тем выше риск осложнений. Одно из них — инсульт.

Ранее "Рамблер" писал о физических нагрузках, которые разрешены при гипертонии.