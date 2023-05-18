В 2030 году годовое количество смертей от инсульта может достичь пяти миллионов. Об этом пишет Американская академия неврологии.

Специалисты изучили материалы "Всемирного обмена данными о здоровье" почти за 30 лет: с 1990 по 2019 год. За этот период число смертей от ишемического инсульта увеличилось с 2,04 до 3,29 миллиона в год. При этом возникать это заболевание стало в полтора раза реже.

Авторы исследования поясняют: такой показатель означает, что количество инсультов во всем мире растет в первую очередь потому, что население растет и стареет.

В числе главных факторов, которые приводят к инсульту, ученые перечислили курение, диету, предполагающую высокое содержание натрия, высокие давление и уровень холестерина, а также дисфункцию почек, высокий уровень сахара в крови и ожирение.

Когда исследователи экстраполировали результаты исследования, то удалось спрогнозировать количество смертей от инсульта в 2020–2030 годы. Согласно полученным данным, оно может достичь 4,9 миллиона к концу этого периода.

Ранее "Рамблер" писал о связи инсульта и деменции.