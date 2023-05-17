Врач назвала распространенное заболевание, вызывающее слепоту

В группе риска оказались люди с хронической гипертонической болезнью. Как высокое давление может привести к слепоте, кардиолог Ирина Поляева рассказала в беседе с «Известиями».

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По словам специалиста, из-за высокого давления может произойти повреждение сосудов глаз, что в свою очередь может привести к частичной или полной потере зрения. Но не только слепота может развиться из-за гипертонии.

"Сердце и головной мозг являются органами-мишенями при гипертонии. При их повреждении могут развиться такие серьезные осложнения, как инфаркт миокарда и инсульт, поэтому осмотр кардиолога, невролога, проведение ЭХОКГ и ЭКГ также являются обязательными", - объяснила Ирина Поляева.