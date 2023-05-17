Отоларинголог Зайцев объяснил, почему опасно чистить уши ватными палочками
Люди, которые чистят уши ватными палочками, рискуют причинить вред своему здоровью. Об этом предупредил врач-отоларинголог Владимир Зайцев.
При усердном удалении серы из ушного канала человек может случайно повредить барабанную перепонку. Самостоятельно почистить уши правильными движениями с помощью ватной палочки достаточно сложно.
«Все зависит от степени усердия: чем усерднее человек начинает вычищать, тем риск нанести травму выше. Важно не переусердствовать», — приводит слова медика NEWS.ru.
Результат удаления серы из уха часто зависит от размеров наружного слухового прохода. Чем он шире, тем больше шансов на удачный исход.