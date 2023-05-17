Почему опасно чистить уши ватными палочками

Люди, которые чистят уши ватными палочками, рискуют причинить вред своему здоровью. Об этом предупредил врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

© Слово и Дело

При усердном удалении серы из ушного канала человек может случайно повредить барабанную перепонку. Самостоятельно почистить уши правильными движениями с помощью ватной палочки достаточно сложно.

«Все зависит от степени усердия: чем усерднее человек начинает вычищать, тем риск нанести травму выше. Важно не переусердствовать», — приводит слова медика NEWS.ru.