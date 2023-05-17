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Терапевт Романенко рассказала, почему понижается температура тела

Врач общей практики Татьяна Романенко рассказала о причинах, по которым понижается температура тела. Об этом сообщает "ФедералПресс".

Терапевт рассказала, почему понижается температура тела
© Unsplash.com

Она отметила, что низкая температура может быть связана с гипотиреозом — заболеванием щитовидной железы. Для его диагностики необходимо проверить уровень гормонов. В таком случае пациенту назначают соответствующие препараты.

Также причиной низкой температуры может быть нарушение терморегуляции. Это происходит чаще всего после перенесенных инфекций, из-за стресса, недостатка витаминов, недосыпа или в результате вегетативной дисфункции.

Три вопроса доктору: об аллергии, боли в пояснице, питании при гипотиреозе

Иногда пониженная температура становится индивидуальной особенностью человека. Если со здоровьем все в порядке, то повышать показатель температуры тела не нужно.

Ранее сообщалось, что перечислены причины неожиданного повышения температуры тела.

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