Онколог опроверг мифы о раке молочной железы

Маммолог и онколог Гурами Кветенадзе рассказал о главных мифах о раке груди. Об этом он сообщил в эфире программы "О самом главном".

Первым распространенным мифом он назвал то, что рак груди может появиться из-за приема контрацептивов. Он пояснил, что научных исследований, которые бы доказали эту взаимосвязь, не существует.