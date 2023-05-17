Онколог опроверг мифы о раке молочной железы
Маммолог и онколог Гурами Кветенадзе рассказал о главных мифах о раке груди. Об этом он сообщил в эфире программы "О самом главном".
Первым распространенным мифом он назвал то, что рак груди может появиться из-за приема контрацептивов. Он пояснил, что научных исследований, которые бы доказали эту взаимосвязь, не существует.
Также он опроверг мифы о том, что рак молочной железы вызывает ношение бюстгальтеров с косточками и использование антиперспирантов. Он сослался на научное исследование, которое опровергло взаимосвязь между использованием дезодорантов с алюминием и раком молочной железы.
Ранее сообщалось, что онколог рассказал, из-за чего развивается рак молочной железы.