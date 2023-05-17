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Эксперт рассказала, как правильно измерять давление

Эксперт-кардиолог рассказала, как правильно измерять давление в домашних условиях. Об этом сообщает "Сибмеда".

Она предложила мерить давление утром и вечером и делать это не менее двух раз. Так можно найти среднее арифметическое по показателям давления. Если состояние ухудшается в течение дня, измерение можно провести повторно.

Делать это нужно сидя, поставив ноги на пол. Нельзя измерять давление лежа или скрещивая ноги. Перед измерением давления стоит снять верхнюю одежду, так как складки могут помешать тонометру.

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Перед тем, как приступить к измерениям, нужно сесть и отдохнуть. Включите тонометр один раз, а потом посидите несколько минут и привыкните к нему. После этого проведите измерение еще раз. Также эксперт посоветовала вести дневник с показателями давления. По нему можно вычислить среднее арифметическое, а врачу поможет понять, насколько эффективна методика лечения.

Ранее сообщалось, что врачи назвали улучшающую память и снижающую давление ягоду.

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