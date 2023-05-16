$79.10+1.9086.09+1.84

Ученые назвали безопасное время пользования интернетом

Американское сообщество гериатров заявило, что умеренное использование интернета может снизить риск развития деменции у людей старшего возраста в два раза. Оптимальное время, проведенное в сети, составляет от 6 минут до 2 часов в день — оптимальное время пользования сети, по мнению специалистов, пишет журнал AGS.

Ученые назвали безопасное время пользования интернетом
© unsplash.com

В ходе исследования, которое продолжалось более 17 лет и включало 18 154 человека в возрасте от 50 до неполных 65 лет, не проявляющих когнитивных нарушений, было выявлено, что регулярное использование интернета значительно снижает риск развития деменции на 50% по сравнению с нерегулярным использованием.

Ученые: высокое кровяное давление в молодости связано с деменцией

Однако, исследование также показало, что превышение оптимального времени проведения в интернете может привести к обратному эффекту. После 2 часов ежедневного использования интернета возникает нелинейный рост риска развития когнитивных нарушений.

Таким образом, регулярные и умеренные сеансы в сети могут способствовать сохранению гибкости мозга. Однако, сидеть в интернете продолжительное время и полностью погружаться в него может быть небезопасно для здоровья и психического благополучия.

Ранее мы писали о том, что ученые близки к созданию лекарства от последствий инсульта.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий