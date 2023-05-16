Ученые назвали безопасное время пользования интернетом

Американское сообщество гериатров заявило, что умеренное использование интернета может снизить риск развития деменции у людей старшего возраста в два раза. Оптимальное время, проведенное в сети, составляет от 6 минут до 2 часов в день — оптимальное время пользования сети, по мнению специалистов, пишет журнал AGS.

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В ходе исследования, которое продолжалось более 17 лет и включало 18 154 человека в возрасте от 50 до неполных 65 лет, не проявляющих когнитивных нарушений, было выявлено, что регулярное использование интернета значительно снижает риск развития деменции на 50% по сравнению с нерегулярным использованием.

Однако, исследование также показало, что превышение оптимального времени проведения в интернете может привести к обратному эффекту. После 2 часов ежедневного использования интернета возникает нелинейный рост риска развития когнитивных нарушений.

Таким образом, регулярные и умеренные сеансы в сети могут способствовать сохранению гибкости мозга. Однако, сидеть в интернете продолжительное время и полностью погружаться в него может быть небезопасно для здоровья и психического благополучия.

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