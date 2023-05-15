Хирурги впервые пересадили сердце, остановившееся за 20 минут до операции

В Италии медики впервые в мире успешно пересадили сердце, которое остановилось за 20 минут до начала операции. Об этом сообщает Il Gazzettino со ссылкой на заведующего кардиохирургическим отделением Университетской больницы Падуи Джино Джероза.

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Джероза рассказал, что донором стал мужчина, остановка сердца которого привела к гибели головного мозга. Согласно местному законодательству, в случае сердечной смерти, которая привела к необратимому ущербу для головного мозга, медики должны еще 20 минут наблюдать за его активностью.

Спустя 20 минут мозговая активность полностью прекратилась, и хирурги приступили к трансплантации органа. В итоге врачам удалось произвести пересадку сердца. Сейчас реципиент чувствует себя хорошо.

Ранее подобные операции были проведены в Австралии. Однако тогда хирургам удавалось «реанимировать» остановившееся донорское по истечении всего нескольких минут.