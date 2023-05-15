Итальянские хирурги впервые пересадили сердце, остановившееся за 20 минут до операции
В Италии медики впервые в мире успешно пересадили сердце, которое остановилось за 20 минут до начала операции. Об этом сообщает Il Gazzettino со ссылкой на заведующего кардиохирургическим отделением Университетской больницы Падуи Джино Джероза.
Джероза рассказал, что донором стал мужчина, остановка сердца которого привела к гибели головного мозга. Согласно местному законодательству, в случае сердечной смерти, которая привела к необратимому ущербу для головного мозга, медики должны еще 20 минут наблюдать за его активностью.
Спустя 20 минут мозговая активность полностью прекратилась, и хирурги приступили к трансплантации органа. В итоге врачам удалось произвести пересадку сердца. Сейчас реципиент чувствует себя хорошо.
Ранее подобные операции были проведены в Австралии. Однако тогда хирургам удавалось «реанимировать» остановившееся донорское по истечении всего нескольких минут.
Ранее сообщалось, что международной команде ученых из Мемориального онкологического центра Слоан Кеттеринг в Нью-Йорке и Медицинской школы Икан на горе Синай удалось создать мРНК-вакцину, предназначенную для борьбы с наиболее агрессивной формой рака поджелудочной железы.