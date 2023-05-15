Терапевт назвал самые опасные народные средства против простуды

Терапевт Андрей Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой" назвал самые опасные народные средства против простуды.

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Эксперт напомнил, что любые народные методики лечения не проверены, а потому нельзя утверждать, что они эффективны в борьбе с недугами. Более того, в некоторых случаях народные методы могут не помочь, а навредить, подчеркнул специалист.

В частности, Кондрахин рекомендовал отказаться от лечения лимоном, медом и травами. Врач объяснил, что эти способы лишь оттягивают выздоровление, а не ускоряют ход лечения.

Терапевт также посоветовал воздержаться от растираний. По словам медика, во время растирания могут оторваться тромбы в сосудах, если они имеются у человека.