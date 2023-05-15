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Ученые установили связь между длительным COVID-19 и уровнем витамина D в организме

Ученые из Университета Вита-Салют Сан-Раффаэле выявили связь между длительным COVID-19 и уровнем витамина D. Эксперты пришли к выводу, что при дефиците данного вещества риск длительного течения болезни увеличивается.

В ходе работы ученые изучили данные 100 пациентов от 51 года до 70 лет. Часть из них страдала длительным COVID-19, а часть – нет.

Исследователи установили: пациенты с низким показателем витамина D дольше болели COVID-19. Наиболее выраженную корреляцию эксперты отметили у людей, страдающих спутанностью сознания и нарушениями памяти.

В РАН обнаружили, что противогрибковые препараты блокируют распространение COVID

В дальнейшем специалисты планируют выяснить, влияют ли внешние добавки вещества на снижение риска долгих симптомов коронавируса.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что ученые выяснили, как кишечные бактерии могут снизить эффективность вакцины от COVID.

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