Ученые из Университета Вита-Салют Сан-Раффаэле выявили связь между длительным COVID-19 и уровнем витамина D. Эксперты пришли к выводу, что при дефиците данного вещества риск длительного течения болезни увеличивается.

В ходе работы ученые изучили данные 100 пациентов от 51 года до 70 лет. Часть из них страдала длительным COVID-19, а часть – нет.

Исследователи установили: пациенты с низким показателем витамина D дольше болели COVID-19. Наиболее выраженную корреляцию эксперты отметили у людей, страдающих спутанностью сознания и нарушениями памяти.