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Невролог Забиров рассказал, как избежать "дачного" инсульта

Невролог Сергей Забиров в беседе с "Пятым каналом" рассказал, как предотвратить "дачный" инсульт.

По словам медика, риск развития инсульта возрастает у дачников пожилого возраста, поскольку они часто занимаются тяжелым физическим трудом на жаре.

Для профилактики инсульта специалист посоветовал регулярно наблюдаться у врача, особенно после 40 лет. Эксперт также напомнил о здоровых привычках: необходимо пить достаточное количество воды, не злоупотреблять алкоголем, отказаться от курения и ограничивать стрессовые ситуации.

Ученые близки к созданию лекарства от последствий инсульта

Кроме того, специалист отметил, что необходимо проверять уровень холестерина в крови.

Ранее "Рамблер" рассказывал о связи между инсультом и деменцией.

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