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Елена Малышева объяснила, как быстро распознать инфаркт миокарда

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить здорово!" рассказала, как быстро выявить инфаркт миокарда.

По словам медика, сделать это можно при помощи экспресс-теста. Малышева объяснила, что при инфаркте в кровь поступают вещества, которые выделяются во время распада сердечной мышцы.

Малышева озвучила привычки, снижающие риск деменции

Кардиолог Герман Гандельман добавил, что тест необходимо сделать при длительной боли в груди, отдышке, общей слабости и потливости. Эксперт также отметил, что, вне зависимости от результатов теста, с данными симптомами необходимо обращаться к врачу.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Малышева назвала опасность обезболивающих.

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