Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить здорово!" рассказала, как быстро выявить инфаркт миокарда.

По словам медика, сделать это можно при помощи экспресс-теста. Малышева объяснила, что при инфаркте в кровь поступают вещества, которые выделяются во время распада сердечной мышцы.

Кардиолог Герман Гандельман добавил, что тест необходимо сделать при длительной боли в груди, отдышке, общей слабости и потливости. Эксперт также отметил, что, вне зависимости от результатов теста, с данными симптомами необходимо обращаться к врачу.