Сердечно-сосудистые заболевания часто проявляются симптомами, которые могут быть причиной путаницы и ошибочного диагноза. Такие признаки, как храп, горловая боль и изжога, могут свидетельствовать о возможных проблемах с сердцем, сообщает врач Максим Маскин, специалист в области терапии и гастроэнтерологии, а также главный врач Лаборатории "Гемотест". Его слова приводит "Газета.ру".

Специалист подчеркивает, что нетипичные симптомы сердечных проблем могут включать шум в ушах и мушки перед глазами. Такие признаки могут указывать на гипертонию, которая, если не лечиться, может привести к сердечной недостаточности, инфаркту и ишемической болезни сердца. Кроме того, гипертонию можно подозревать при наличии тошноты, головокружения и бессонницы.

Громкий храп с эпизодами задержки дыхания на протяжении 10 секунд и более также может быть тревожным сигналом. Во время этих перерывов в дыхании клетки организма не получают достаточного количества кислорода, что может привести к гипоксии. Это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, а также может привести к развитию аритмии, ишемического инсульта и инфаркта миокарда, предупреждает эксперт.

По словам Маскина, острое стреляющее или ноющее онемевшее ощущение в челюсти, зубах или горле также может быть признаком стенокардии - сердечного приступа. Это явление известно как "иррадиирующая боль", когда нервные импульсы от пораженного органа распространяются на здоровые области. Таким образом, у некоторых пациентов с стенокардией может не возникать дискомфорта в груди, но они могут жаловаться на боль в левой руке, плече, под лопаткой, нижней челюсти и даже в горле, резюмировал он.

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