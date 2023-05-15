Какие исследования покажут рак: ответ онколога

Чтобы выяснить, какая опухоль развивается в организме пациента, поставить верный диагноз и назначить лечение, врачу необходимо провести морфологическую диагностику. Какие исследования она включает и что именно помогает выяснить, рассказал «ФедералПресс» онколог широкого профиля, главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылев.

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«Поставить диагноз нам помогает гистологическое исследование. Оно дает информацию о том, есть ли заболевание, из-за какой ткани возникла опухоль, насколько опухолевые клетки отличаются от клеток нормальных тканей», – пояснил врач.

Помимо обычной гистологии существуют иммуногистохимические исследования. С их помощью онкологи могут выяснить органоспецифичность опухоли. Когда врачи не знают, где расположен первичный опухолевый очаг, иммуногистохимия дает ответы на эти вопросы.

Еще есть молекулярно-генетические исследования. Они, по словам Пылева, позволяют выявить определенные мутации, на основании которых можно более точно назначить лечение.