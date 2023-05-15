$77.20+1.3284.25+1.36

Какие исследования покажут рак: ответ онколога

Чтобы выяснить, какая опухоль развивается в организме пациента, поставить верный диагноз и назначить лечение, врачу необходимо провести морфологическую диагностику. Какие исследования она включает и что именно помогает выяснить, рассказал «ФедералПресс» онколог широкого профиля, главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылев.

Какие исследования покажут рак: ответ онколога
© РИА "ФедералПресс"

«Поставить диагноз нам помогает гистологическое исследование. Оно дает информацию о том, есть ли заболевание, из-за какой ткани возникла опухоль, насколько опухолевые клетки отличаются от клеток нормальных тканей», – пояснил врач.

Помимо обычной гистологии существуют иммуногистохимические исследования. С их помощью онкологи могут выяснить органоспецифичность опухоли. Когда врачи не знают, где расположен первичный опухолевый очаг, иммуногистохимия дает ответы на эти вопросы.

Еще есть молекулярно-генетические исследования. Они, по словам Пылева, позволяют выявить определенные мутации, на основании которых можно более точно назначить лечение.

«Без морфологической диагностики нельзя поставить диагноз и нельзя начать лечение», – заключил онколог.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий